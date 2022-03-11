Оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску [ Редактировать ]
В пятницу утром, 11 марта, российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
В результате в Луцке возник пожар, дым поднялся высоко над городом. После серии взрывов в городе что-то вспыхнуло. Спасатели пока не предоставляли информацию о случившемся. Под обстрел попал аэродром, сообщает губернатор Волынской области Юрий Погуляйко. По предварительной информации, жертв нет.
Последствие авиаудара в Луцке:
По данным ГСЧС, в Днепре произошло три авиаудара по городу, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома, и попадание двухэтажной обувной фабрики с последующим горением. Предварительно 1 человек погиб. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.
Мэр Луцка Игорь Полищук на своей странице в Facebook написал, что взрывы произошли в стороне аэродрома. При этом он призвал украинцев не публиковать никаких фотографий, адресов и координат.
По словам главы Волынской ОГА Юрия Погуляйко, по предварительной информации, жертв нет. В настоящее время пожар ликвидируется и выясняются все обстоятельства. На месте работают соответствующие службы.
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