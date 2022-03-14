13 марта российские оккупанты в Ворзеле Киевской области расстреляли физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и замдиректора Института физики полупроводников, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Василия Кладько. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Два месяца назад ему исполнилось 65 лет и в Ворзеле Кладько оказался, чтобы вывезти оттуда свою семью. Жена и внуки уехать успели, а он решил задержаться, когда в Ворзель вошли российские войска.