Под Киевом оккупанты расстреляли известного ученого-физика [ Редактировать ]
13 марта российские оккупанты в Ворзеле Киевской области расстреляли физика-экспериментатора, многолетнего заведующего отделом и замдиректора Института физики полупроводников, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники Василия Кладько. Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
Два месяца назад ему исполнилось 65 лет и в Ворзеле Кладько оказался, чтобы вывезти оттуда свою семью. Жена и внуки уехать успели, а он решил задержаться, когда в Ворзель вошли российские войска.
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