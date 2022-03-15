Россия использует ракеты-обманки в "Искандерах", чтобы обходить ПВО Украины - NYT [ Редактировать ]
Баллистические ракеты "Искандер-М", которые Россия запускает против Украины, содержат обманки, позволяющие обходить противовоздушную оборону и давать ложные данные ракетам теплового поиска. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американскую разведку.
По словам представителя американской разведки, каждое из таких устройств имеет примерно фут длины (30 см) и форму дротика белого цвета с оранжевым хвостом.
Каждый наполнен электроникой и производит радиосигналы, чтобы заглушить вражеские радары, пытающиеся найти "Искандер-М", и содержит источник тепла для привлечения ракет.
Напомним, что россияне подвозят новые "Искандеры" со стороны Беларуси.
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