У Бундестазі заявили, що в Росії при владі терористичний режим [ Редактировать ]
Військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від "Зелених" Робін Вагнер.
"Путін використовує страх і терор як політичну зброю. Як проти України, так і проти Європи. Розв'язана війна проти мирного населення, а також повідомлення про викрадення парамедиків ще раз відображають бридкий характер путінської диктатури. Страх – його мафіозний метод. Путін хоче, щоб його боялися всі, а він не боявся нічого. Але він уже у страху перед ідеями демократії та свободи. Ідеями, які він всіляко знищує всередині власної країни та проти яких воює в Україні", - заявив політик.
"Нас переповнює воля вільного українського народу до протистояння із російським терором. І ми погоджуємося з нашими українськими друзями – Путіну ніколи не перемогти європейський дух свободи, демократії та справедливості", - вважає депутат Бундестагу.
"Військові злочини Путіна проти України кваліфікують путінську Росію як терористичний режим", - підсумував Робін Вагнер.
16 березня волонтер Наталія Воронкова повідомила, що у Маріуполі російські окупанти взяли в полон українського парамедика, волонтера Юлію Паєвську, із позивним "Тайра" та водія, з яким вона працювала, Сергія.
Також, згідно з повідомленнями українських ЗМІ в Маріупольській лікарні, російські окупанти взяли в заручники 400 цивільних і ведуть вогонь, прикриваючись ними.
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