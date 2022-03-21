Відбудова після війни: Зеленський підписав закон [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який створює поняття відновлювальних робіт, їхній зміст і строки. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Ключові факти:
- Згідно із законом, Кабінет міністрів має затверджувати щорічний план основних заходів цивільного захисту України. Це включає список дій уряду у відбудовний період після закінчення воєнних дій.
- Закон надає військовим адміністраціям повноваження з надання дозволів на користування надрами (крім нафти і газу).
- У відбудовний період та на час закінчення воєнних дій відновлювальні роботи з ліквідації наслідків війни не підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.
Україна формує чотири спецфонди для відбудови країни:
- фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури України,
- фонд відновлення та трансформації економіки,
- фонд обслуговування та погашення державного боргу,
- фонд підтримки малого та середнього бізнесу.
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