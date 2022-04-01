Україна виступає за створення нового міжнародного договору з безпеки [ Редагувати ]
Україна виступає за створення нового міжнародного договору з безпеки. Він має гарантувати конкретну допомогу на випадок нових збройних втручань.
Для цього Києву потрібні поручителі - до підписання угоди хочуть залучити інші країни світу, зокрема США, Велику Британію та Німеччину.
Наскільки дієвим може бути такий механізм безпеки і чи готові західні держави виступити гарантами безпеки України - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
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Про все це детальніше розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
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