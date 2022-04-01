В Україні штормове попередження: де буде небезпечно [ Редагувати ]
У п'ятницю, 1 квітня, Україні оголосили штормове попередження. На високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей можуть бути лавини. Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується: 1-2 квітня - на високогiр'ї Закарпатської області. 1-3 квітня - на високогiр'ї Івано-Франківської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я.
Окрім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 3 квітня на високогір'ї Закарпатської області.
А низька сніголавинна небезпека (1 рівень), утримається 1-3 квітня в горах Чернівецької області та в середньогір'ї Львівської області.
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