Оскільки захищені передавачі російських військових виявились недієздатними в умовах війни, рашисти використовують незахищені канали, наприклад, звичайний стільниковий зв’язок.

Багато незахищених російських перемовин було опубліковано в Інтернеті. Інші джерела даних, включаючи відеоролики та публікації в соціальних мережах також перевіряються розвідкою, котрі будуть вагомими доказами у міжнародному трибуналі.

Але особливо новим є використання технології обробки природної мови для аналізу російських військових комунікацій.

Як повідомляє Wired, інструмент, розроблений американською компанією Primer, яка надає послуги AI для аналітиків, показує, наскільки цінним може стати машинне навчання для аналізу інтелектуальної інформації.

Вагома перевага для ВСУ

Готовий код і API Primer здатні транскрибувати мовлення, ідентифікувати обличчя та виконувати інші завдання, часто з високою точністю. З огляду на численні переваги росії, перехоплення комунікацій цілком може мати вагоме значення для українських військ.

Primer вже надає алгоритми штучного інтелекту, навчені транскрибувати та перекладати телефонні дзвінки, та навіть здатні витягувати ключові терміни чи фрази. Наприклад, позивні, координати, зброю, постачання, паролі та інше.

Шон Гурлі, генеральний директор Primer, запевняє, що інженери компанії модифікували ці інструменти для виконання чотирьох нових завдань:

Збір аудіомовлення;

Усунення шумів, в тому числі фонову балаканину та музику;

Транскрибувати та перекладати російську мову;

Висвітлити ключові твердження, що стосуються ситуації на полі бою.

Безвідповідальність та відчай росіян

Той факт, що російські військові використовують незахищені радіоканали, здивував військових аналітиків із США.

"Здається, це вказує на недостатнє фінансування та недостатню підготовку операції", – каже Пітер Сінгер, старший науковий співробітник аналітичного центру New America, який спеціалізується на сучасній війні.

"Це свідчить про збої в комунікаційному обладнанні, деяку зарозумілість і, можливо, рівень відчаю на вищих рівнях російських військових", – додає Мік Райан, австралійський генерал у відставці.

Історик шпигунства з Гарварду Колдер Волтон, каже, що вторгнення в Україну показує, наскільки цінною стала інформація з відкритих джерел для розвідників.

Наприклад, українські війська успішно обстріляли ряд російських генералів, шукаючи сивочолих людей біля антен на супутникових, дронах чи інших знімках. Або завдяки селфі військового було знищено десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська.

Російські війська також почали використовувати мобільні телефони, які показували розташування військ та деталі місій, а також їх розчарування та низький моральний дух.

Ключ до перемоги

Збір та аналіз даних за допомогою штучного інтелекту зрештою може стати центральним елементом операцій на полі бою та зрештою стати ключем до перемоги.

Американські військові інвестують мільйони в розробку програмного забезпечення штучного інтелекту, здатного сприймати та аналізувати різні сигнали ворога.

Програма армії США під назвою Tactical Intelligence Targeting Access Node пропонує створити наземну станцію, здатну приймати та отримувати інформацію з багатьох різних датчиків і джерел даних на полі бою у реальному часі.

Якщо вторгнення росії в Україну спиралося на багатовікову тактику, таку як танкові маневри та артилерійські обстріли, майбутні війни, до яких готуються США та НАТО, можуть покладатися на нові технології, включаючи штучний інтелект, здатний забезпечити війська критично важливою інформацією.

Раніше podrobnosti.ua повідомляли як Мелітополь відключили від українського зв'язку та інтернету.