На півдні України десантники звільнили кілька населених пунктів (фото) [ Редагувати ]
Десантно-штурмові війська ЗСУ звільнили від російських окупантів кілька населених пунктів у південних областях України. Про це повідомляє 80-та окрема десантно-штурмова бригада зі Львова.
Нещодавно, підрозділами 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС російської федерації. Враховуючи певні обставини, ми не можемо детально розкривати хід проведення даної операції. Проте, відзначимо, що діяли Львівські десантники дуже успішно.
Десантники повідомили, що знищили вогнем пункти управління, вогневі засоби й інші важливі об’єкти противника. Після цього штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії.
Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.
Нагадаємо, що за даними аналітиків, до 40% російських контрактників відмовляються повертатися в Україну.
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