На Київщині тривають активні роботи з відновлення інфраструктури. З резервного фонду надано 400 млн грн. на ліквідацію наслідків воєнних дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його даними, Київоблгаз у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах.

Упродовж минулої доби під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.

У селі Микуличі Немішаївської ТГ вода вже подається у домівки. У селах Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж відновлене водопостачання.