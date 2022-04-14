На Київщині за добу знищили більше 500 вибухонебезпечних предметів [ Редагувати ]
На Київщині тривають активні роботи з відновлення інфраструктури. З резервного фонду надано 400 млн грн. на ліквідацію наслідків воєнних дій. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його даними, Київоблгаз у посиленому режимі працює над газопостачанням: вже відновлено роботу у 54 населених пунктах.
Упродовж минулої доби під'єднали до електропостачання 17 371 споживача.
У селі Микуличі Немішаївської ТГ вода вже подається у домівки. У селах Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж відновлене водопостачання.
На Київщині працюють пожежно-рятувальні підрозділи області, протягом доби знищено понад 500 вибухонебезпечних предметів.
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