У центрі Парижа біля сміттєвого бака перехожа знайшла скрипку, яку раніше вкрали у музиканта Оркестру Єлисейських Полів Енріко Тедде. Її вже повернули власнику, повідомляє Le Parisien і наводить слова музиканта.

У футлярі була моя скрипка, трохи брудна. Вона трохи розклеїлася, міст трохи змістився. Жінка, яка знайшла інструмент, як нагороду прийняла лише запрошення на концерт.

Інструмент кінця XIX століття вартістю близько 100 тис. євро знайшли неподалік станції метро "Порт-де-Клін'янкур".

Скрипку вкрали у Енріко Тедде під час гастролей. Музикант придбав її 15 років тому у венеціанського майстра-скрипаля Джуліо Дегані.

Нагадаємо, що з України намагалися вивезти скрипку Страдіварі та прижиттєве видання "Кобзаря".