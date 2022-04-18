В Стамбулі прогримів вибух [ Редагувати ]
В понеділок, 18 квітня, в турецькому Стамбулі, прогримів вибух прогримів у районі Бейоглу. Із будівлі через сильне задимлення евакуюють пасажирів.
Повідомляється, що вибух пролунав у підземних кабельних спорудах.
Інформація про жертв не уточнюється.
За даними ЗМІ, як мінімум 10 людей отримали поранення.
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