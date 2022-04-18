Флагман Чорноморського флоту росії ракетний крейсер "москва" був знищений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун". Що спростувало міф про непереможність російської армії. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов для Spiegel.

Зокрема, він відповів на питання, що сталося з російським флагманом.

Корабель був вражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

За його словами, мабуть, захисні системи крейсера не спрацювали проти українських ракет.