Зранку 18 квітня російські війська продовжили обстріл Харкова, є жертви. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Внаслідок обстрілу району Нових Будинків, за попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранені. Снаряди падали поблизу пункту видачі гуманітарної допомоги.

Департамент цивільного захисту закликає харків'ян не виходити з укриттів упродовж усього дня 18 квітня. Російські війська продовжують безперервно обстрілювати спальні райони міста. Перебувати у сховищах варто увесь час, навіть попри відсутність повітряної тривоги.