У Миколаєві лунають вибухи: всім залишатися в укриттях [ Редагувати ]
Станом на вечір середи, 20 квітня, у Миколаєві лунають вибухи. Про це заявив мер міста Олександр Сенкевич в Telegram-каналі.
Він закликав місцевих жителів не виходити з укриття.
Друзі, знову чуємо вибухи в Миколаєві. Залишайтесь в укриттях або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. Тримайтесь подалі від вікон.
Наразі подробиць щодо ситуації у місті немає.
Однак, Миколаїв постійно потрапляє під обстріли з боку російських окупаційних військ.
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