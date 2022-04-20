Зеленський нагородив 203 військовослужбовців, 49 з них - посмертно [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 203 військовослужбовців Збройних сил України. Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.
З них 49 посмертно.
Також 5 військовим надано звання Героя України посмертно.
Підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначено 203 військовослужбовців ЗСУ, з них 49 посмертно. П'ятьом військовим присвоєно звання Героя посмертно.
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