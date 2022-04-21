Як воно - бути біженцем і жити у палаці 15-го сторіччя?

Українцям зараз намагається допомагати увесь світ. Особливо - біженцям. В Ірландії, наприклад, для наших співвітчизників відкривають навіть двері замків. Як воно - бути біженцем і жити у палаці 15-го сторіччя - дивіться далі.

Коли почалася війна й українці масово стали покидати Батьківщину - Баррі та Лола вирішили допомогати біженцям із житлом. Самі вони живуть в Мадриді, а другий їх дім - замок на півночі Ірландії, збудований ще у 15-му столітті. Його й вирішили віддати під гостинність.

Баррі Гоєн - власник замку Болліндулі:

Ці біженці потребували нашої допомоги. Отож моя дружина запропонувала діяти якнайшвидше. Ідея виникла спонтанно і ми почали все планувати. А тоді я подумав: якщо ти плануєш, то хочеш допомогти, отож швидше починай діяти.

Сірий стовп посеред яскравої зелені - так виглядає замок Болліндулі у містечку Голувей. На тлі ковіду Баррі з дружиною сюди майже не приїздили. Отож ідея віддати помешкання у користування українцям - була для них логічною. Баррі вперше в житті довелося зареєструвався у соцмережах, аби створити окрему сторінку з пропозицією прихистку. 11 наших співвітчизників відгукнулися. Це дві родини - одна з Дніпра, інша з Запоріжжя.

Марія Козловська - біженка з України:

Баррі прибув до Польщі. Він придбав нам квитки і наступного дня ми полетіли до Ірландії.

20-річна студентка Марія приїхала зі своєю матір'ю, але залишила двох братів, сестру та бабусю у Дніпрі.

Марія Козловська - біженка з України:

Коли ми покидали Україну я плакала, все сталося так швидко. Ще вчора я планувала своє життя, зустрічалася з друзями, навчалася, а наступного дня всі мої плани розбилися. Ми зібрали одяг і поїхали.

Вже майже місяць Марія живе у мальовничому замку. У вересні сподівається продовжити навчання в Національному університеті Голвея. А поки - працює.

Баррі Гоєн - власник замку Болліндулі:

З кожним тижнем стає все краще. Діти чудово інтегрувалися у школі, а для одного ми влаштували вечірку з нагоди Дня народження. Сусіди постійно заходять в гості, приносять усілякий крам, який може знадобитися. Для 5-х людей ми підшукали роботу.

За майже два місяця війни до Ірландії прибули 23 тисячі біженців з України. Але тамтешній уряд очікує, що невдовзі ця цифра може збільшитися в чотири рази. В'їхати сюди можна без візи - навіть за внутрішнім українським паспортом. Біженці можуть розраховувати на безкоштовне житло, грошову допомогу у розмірі 800 євро на місяць, та небувалу гостинність й емпатію ірландців.