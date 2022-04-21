У Твері палає головний науково-дослідний інститут Міноборони росії (відео) [ Редагувати ]
У центрі Твері в будівлі Науково-дослідного інституту повітряно-космічної оборони РФ (НДІ ВКО) сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба МНС.
На пожежу виїхали пожежні розрахунки. Будівля горить другий годину. Площа пожежі - тисячу квадратних метрів. На місці працюють співробітники МНС та швидкої. Судячи з фотографій і відеозаписів з місця події, прилеглі вулиці заволокло димом. За даними ТАСС, загинули 2 особи, ще 30 постраждали.
У Твері знаходяться управління НДІ ВКО та Науково-дослідний (випробувальний) центр НДІ ВКО Міноборони РФ. Інститут був створений у 2014 році "для проведення комплексних досліджень з проблем повітряно-космічної оборони та військово-космічної діяльності Російської Федерації, об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД, розвитку систем та засобів повітряно-космічних сил (у частині повітряно-космічної оборони)".
НДІ у Твері розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.
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