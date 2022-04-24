Зеленський та Ердоган обговорили ситуацію в Маріуполі [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомляє Twitter глави держави. Однією з тем переговорів стала ситуація у Маріуполі.
Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердонагом. Напередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з "Азовсталі", негайного обміну заблокованих військових.
Обговорили перебіг переговорного процесу, узгодження з 🇹🇷 та іншими країнами гарантій безпеки для України. Порушили питання, пов'язані з обороноздатністю України, а також з глобальною харчовою безпекою, яка опинилася під загрозою, через блокування судноплавства в Чорному морі.
В адміністрації Ердогана заявили "про необхідність забезпечити евакуацію поранених та мирних жителів із Маріуполя, де ситуація погіршується з кожним днем".
Президент Ердоган висловив готовність надати всю можливу допомогу в переговорному процесі і надати необхідну підтримку, включаючи посередницьку роль.
Напередодні президент Зеленський заявив про кілька умов, за яких Україна вийде з переговорів із Росією. Одну з умов глава держави сформулював так: "Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі".
Нагадаємо, що у Зеленського пропонують Росії спецраунд переговорів щодо Маріуполя.
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