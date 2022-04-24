Зеленський привітав українців з Великоднем [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великдень, закликав берегти себе і своїх близьких, а також висловився про майбутню перемогу України у війні, розв'язаній рф проти нашої країни.
"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія - це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним - вічна злагода й процвітання", - йдеться у зверненні глави держави.
Зеленський привітав українців зі святом "з вірою і впевненістю в це".
"Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!"- сказав президент.
по темі
В суботу, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський дав пресконференцію для українських та іноземних ЗМІ
Президент заявив, що це буде питання не 10-20 років, а питання того, чи буде в України зброя
Про це він повідомив під час пресконференції в київському метро
Президент України Володимир Зеленський назвав причину того, чому росія вдалася до війни проти нашої країни
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих війною з росією