В окупованому Херсоні сльозогінним газом і світлошумовими шашками розігнали проукраїнський мітинг (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Херсоні місцеві жителі вийшли на мітинг на підтримку України та проти проведення в області "референдуму" про створення "ХНР".
Російські військові не дали провести акцію, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.
ЗМІ повідомляють про чотирьох постраждалих внаслідок розгону мітингу.
Нагадаємо, що в Херсоні окупанти призначили "мера" міста і "губернатора" області.
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