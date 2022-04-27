Автівки для фронту. В Одесі волонтери переобладнують старі машини під потреби військових медиків. Процес перевтілення бачила Марія Тарасова. І готова показати вам.

Вот пример как машина превращается в эвакуационную. Это обычный был грузовой бус.

Нове завдання цього мікроавтобуса- вивозити поранених з поля бою. Для цього переобладнали салон.

Олексій Нікулін, співзасновник благодійного фонду "Архістратига Михайла":

По желанию медиков выполнили специальное крепление из цепи. На которое в последующем можно будет повесить систему. Очень важен здесь свет: чтобы был достаточно яркий, но в том числе не мешал водителю.

Головне у салоні, звісно - ноші та місця для сидіння поранених.

Есть два варианта: мобильные носилки, вот они тут ниже - очень удобно на салазках завозить раненного бойца. И стационарные. Понятно, что машина двигается на большой скорости в условиях боевых децствий и важен элемент безопасности. Все эти носилки они приварены в машине.

Це вже третя евакуаційна машина, яку на прохання військових, одесити підготували до відправки на фронт. За кілька днів будуть готові ще дві. Коли починали - навіть не вірили, як швидко справа зрушить з місця. За лічені дні зібрали кошти на перше авто. Їх перерахували бізнесмени та українці, що живуть за кордоном. Всі машини не нові, але важливо, щоб були надійні. Тож команда механіків безкоштовно доводить технічний стан до ладу.

Тимур Шаповалов, співзасновник благодійного фонду Архістратига Михаїла:

Это не скорая помощь. Это машина, которая должна вывезти раненого с поля боя. Основная работа - хорошее состояние двигателя и хорошее состояние ходовой. Потому что, поломка там - очень дорого стоит.

Майстри орієнтуються на побажання військових. Так вирішили, що надалі купуватимуть тільки повнопривідні авто. Машини відправляють на передову, але і далі несуть відповідальність за їхній стан.

Григорій Бондаренко, капелан військової частини:

Вони їх далі ведуть: ремонтують, підтримують їхній технічний стан. Для того, щоб машина була завжди на ходу.

Хлопці працюють без вихідних. Адже точно знають: машини потрібні на фронті.

Григорій Бондаренко, капелан військової частини:

Якщо в результаті цієї благословенної роботи буде врятоване хоча б одне життя, я вірю, що Господь благословить не тільки цих людей, але й їх дітей і до четвертого коліна.

Благодійники кажуть: зроблять стільки машин, скільки зможуть. Але вже планують: після Перемоги відкриють реабілітаційний центр. Аби допомогти воїнам після страшних боїв повернутися до мирного життя.