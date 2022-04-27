Україна - у центрі уваги весняної сесії ПАРЄ. Чи не щодня депутати розглядають питання, так чи інакше пов'язані з посиленням російської агресії в Україні. Напередодні українського юриста-міжнародника Миколу Гнатовського обрали суддею Європейського суду з прав людини.

А сьогодні в сесійній залі обговорюють наслідки повномасштабної війни, яку Росія веде в Україні. Останні заяви зі Страсбурга - в матеріалі Ірини Іванової.

Російська агресія в Україні - акт безпрецедентної сили, що матиме далекосяжні наслідки, відчутні по всьому світу. Це слова з резолюції німецького парламентаря Франка Швабе, який підготував доповідь про наслідки російської агресії проти України, роль і відповідь Ради Європи. Обговорювати це питання визвалися до сотні депутатів. Засуджували повномасштабний напад Росії, висловлювали підтримку українському народу і виступали за ретельне розслідування воєнних злочинів російської армії в Україні.

Сунна Еварсдоттір, представниця ісландської делегації в ПАРЄ:

Рада Європи має зробити все можливе для підтримки статуту Міжнародного кримінального трибуналу, щоб розслідувати злочин агресії. І закликаю всі країни-члени Ради Європи підтримати Міжнародний кримінальний суд, який розглядає воєнні злочини в Україні.

Оживити відчуття війни в сесійній залі у Страсбурзі допомогли українські депутати. Їхні емоційні виступи європейські колеги вітали оплесками.

Олексій Гончаренко, представник української делегації в ПАРЄ:

Коли я зараз чую звук літака, я думаю, що це ракета. Сьогодні вранці мене розбудив якийсь шум на вулиці. Я думав - вибух. А то - сміття забирали на вулиці. Так, ми травмовані. Українці платять життям, щоб у вас не було такого досвіду. Підтримайте Україну на нашому європейському шляху. Якщо ми гідні вмирати за європейські цінності, то, може, ми гідні й стати частиною європейської політичної родини? Будьте пліч-о-пліч з нами - і ми зупинимо зло. Якщо ні - він піде далі. І ви також будете плутати звук літака зі звуком ракети. Я цього не хочу. Зупинімо це вже. (оплески).

Марія Мезенцева, представниця української делегації в ПАРЄ:

Перед тим, як приїхати сюди, я була з колегами в Харкові, коли туди прилетіла касетна бомба. Я подумала - Боже, будь ласка, тільки не зараз: наша делегація повинна прибути у Страсбург і проголосувати за цю резолюцію. Це були випадкові думки під час обстрілу. І так живуть сотні українців, які шукають воду і їжу, наче у кам'яному віці. У лютому вони пили талу воду в Маріуполі. А зараз їдять корм для тварин і п'ють воду з туалету. Мені шкода, що доводиться наводити такі приклади, але вони правдиво описують реалії 21 століття.

У тексті резолюції, яку обговорюють депутати, йдеться про безпеку України, гуманітарні наслідки дій Росії та вплив цієї війни на ситуацію у світі. У доповіді німець Швабе закликає посилити дипломатичний, економічний та фінансовий тиск на Росію, щоб змусити її зупинитися. Припинити енергетичну залежність від росії та продовжити надавати підтримку Україні, зокрема збройну. А ще замислитись над змінами в самій організації.

Франк Швабе, доповідач, представник німецької делегації в ПАРЄ:

У цій доповіді йдеться не лише про Україну. Вона розглядає питання - хто ми як Рада Європи у цій особливій ситуації. І ми знову підкреслюємо, що треба рухатись до наступного нашого саміту, який дозволить осмислити нашу роль. Наступним кроком ми повинні шукати шляхи, як включити в нашу організацію російське громадянське суспільство - можливо через певні програми чи фундації. А ще зробити частиною нашої організації білоруську опозицію.

Ця війна не мала б починатися і повинна негайно закінчитися, - заявив на відкритті сесії президент ПАРЄ Тіні Кокс, який ще донедавна був прихильником повернення Російської Федерації у сесійну залу. Але ось уже вдруге від початку повномасштабної війни в Україні - засідання проходять без Росії. У березні ПАРЄ провела термінову зустріч, на якій постановила виключити російську федерацію з Ради Європи.