Москва запровадила санкції проти британських депутатів. У кремлівському списку - їх 287. В російському МЗС кажуть - це дзеркальна відповідь на дії Лондона. Водночас прем'єр Борис Джонсон розцінив це як "знак пошани". З подробицями із британської столиці - Світлана Чернецька.

Половина британських депутатів опинилася у чорному списку Москви. Це відповідь Кремля на санкції проти членів російської Думи. Ще на початку березня Лондон наклав обмеження на 386 парламентських посіпак путіна. Їм заборонили в'їзд до Британії та заарештували їхні активи на території країни. На відміну від московських колег, які володіють у Лондоні розкішними маєтками, навчають тут дітей та приїжджають відпочивати, британські депутати навряд чи відчують російські санкції. Бо ніхто звідси не планував жодних подорожей до країни-окупанта і не володіють квартирами у центрі Москви.

У чорному списку - спікер парламенту Ліндсі Гойл, діючі міністри та їхні заступники. В росії пояснили, що усі ці політики брали найактивнішу участь у застосуванні антиросійських санкцій та, цитую "сприяють безпідставному нагнітанню русофобської істерії у Великій Британії". Новина про внесення до чорного списку застала британців на засіданні Палати Громад за участі прем'єра. Сам він, нагадаю, разом із ключовими міністрами, опинився у чорному списку Кремля два тижні тому.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Я думаю, що нікого не ображу із тих, хто потрапив під санкції, коли скажу, що всі ці 287 людей повинні вважати це проявом пошани. Ми будемо продовжувати нашу рішучу та принципову підтримку українського народу та його права захищати своє життя, свої сім'ї та захищати себе. Це те, що робить наша країна, і я думаю, що це має величезну підтримку усього парламенту.

А от ті, хто не потрапив під російські санкції розчаровані. Бо ж активно підтримують Україну, і вважають, що заслуговують на визнання Москвою їх зусиль. Сам санкційний список росіян викликає чимало запитань. Бо, приміром, до нього ввійшли люди, які вже пішли з політики. Серед них навіть Чарлі Елфіке - якого викинули з партії та який зараз знаходиться у в'язниці після кількох випадків сексуального насилля.