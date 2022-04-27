Постійні ракетні удари, обстріли з артилерії та вибухи. Донбас під масованим вогнем російської армії. Окупанти нещадно гатять по населеним пунктам і мирному населенню. Вранці росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці та обстріляли місто забороненими фосфорними снарядами. А на Луганщині - в районі села Оріхове йдуть танкові бої. Окупанти намагаються стерти з лиця землі цей населений пункт.

Складною залишається ситуація на Ізюмському напрямку. Звідти ворог веде вогонь цілодобово. Там напередодні побувала і наша знімальна група. Докладніше про все у сюжеті наших воєнкорів - Станіслав Кухарчука та Сергія Дубініна.

Вже понад місяць Ізюмський напрям буквально палає. Найгостріша фаза боїв тут почалась два тижні тому. Росіяни сконцентрували потужний ударний кулак, та українські воїни з усіх сил мужньо намагаються стримати оскаженілу орду.

Да …в руку залетел, да, да в руку залетел, я ему перевязку делал …обстрел сильний - никто не ожидал.

Екіпаж Вадима дивом вийшов з бою і навіть вивів машину. Його танк буквально пошматувала російська артилерія і він вже не міг вести вогонь. Разом із побратимами чоловік ще місяць тому звільняв Сумщину, але тут бої, каже, кардинально відрізняються.

Вадим, військовослужбовець ЗСУ:

У них помінялися, вояки помінялись …зараз не от ті тупі, що були, срочники - зараз більш досвідчених якихось пустили, бо гатять точно - дуже точно гатили. Не так, що там - башню відірвало і всі розбіглись, такого не було. В них башню в одного відірвало, чорним загорівся …а вони все одно лізуть і гатять.

Головний удар росіян зараз направлений на оточення та взяття під контроль міста Барвінкове. Ворожа артилерія хоча і не дістає сюди, але місто систематично потерпає від ракет та авіабомб. Величезними вирвами тут всіяно все навкруги.

Весь смертельний метал летить просто на голови мирних жителів. Це справжній тероризм, каже Вадим, адже таким чином рашисти хочуть залякати й деморалізувати цивільне населення.

Вадим, військовослужбовець ЗСУ:

Війна - війною, а цивільні люди не повинні страждати від рук оцих от негідників. Тероризувати мирне населення …це, мабуть, нижче, що вони можуть, один з найнижчих способів …способів впливу на цивільне населення …звичайно - тероризм.

Пані Галина єдина з жителів цього будинку, хто ще не евакуювався. Після останнього ракетного удару квартира пенсіонерки залишилась без світла, води та газу. Її телефон сів і додзвонитися донці в Польщу жінка змогла лише за допомогою військових.

Щас Ірочка, щас я принесу …котичок, підожди минутку, я зараз винесу …поблагодари людей … Та все нормально, все добре …ой Дуже вам дякую.

Їхати з Барвінкового пенсіонерка не хоче. Каже, тут її Батьківщина і її земля, та її дім. За скоєні злочини росіян жінка просто ненавидить.

Пані Галина, жителька Барвінкового:

Їм нужна наша земля. росія завжди голодна була, всігда - її завжди кормила Україна, я так вважаю. Завжди Україна житнецею була отих усіх - ми всіх кормили.

Тож віддавати українські чорноземи наша армія ворогові не збирається.