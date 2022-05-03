Угорщина заперечує, що знала про плани путіна напасти на Україну [ Редагувати ]
У Будапешті відреагували на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що Угорщина знала про план путіна напасти на Україну. Там назвали його твердження "фейковими", назвавши це нібито такою реакцією Києва на відмову постачати українській стороні зброю.
Про це повідомляє держсекретар Угорщини з міжнародних зв'язків та відносин Золтан Ковач в Twitter.
"3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав він.
Нагадаємо, в ефірі телемарафону Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розкритикував позицію Угорщини щодо розв'язаної росією війни проти України та заявив, угорська влада знала про підготовку повномасштабного вторгнення росії, а також мала свій територіальний інтерес.
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