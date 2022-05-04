Британці, які погодилися стати спонсорами українським біженцям, не можуть дочекатися своїх підопічних, тож збираються позиватися із Міністерством внутрішніх справ. Відомство звинувачують у навмисному гальмуванні процесу, щоби до країни приїхало поменше втікачів з України. Більше розкаже Світлана Чернецька із Лондона.

Вже 6 тижнів подружжя Г'юзів чекає на візу для дівчини із України. Жодні дзвінки та імейли не пришвидшили розгляд заявки. Тож пара вирішила особисто вручити листи міністерці внутрішніх справ Великої Британії і її трьом заступникам. Задля цього з самого раночку проїхали пів країни. Кажуть, роблять усе, щоби пошвидше перевезти гостю з України.

Келвін Г'юз, британець, спонсор біженки з України:

Вона зараз у Варшаві, знімала квартиру з іще однією українкою, її подруга так і не дочекалася візи і повернулася додому, тож зараз наша потенційна гостя сама в квартирі, платить за двох, а гроші вже закінчуються. Ще й захворіла до того всього.

Де вони, візи для українців? - написано на цьому плакаті. Кожнісінького дня під британським Міністерством внутрішніх справ, так званим Гоум офісом, протестують місцеві.

Кінга Кашпчак, британка, спонсорка біженців з України:

В якийсь момент я усвідомила, що мої візи не надходять. Я отримала дві візи на другому і четвертому тижнях після заявки. А потім ще за тиждень я отримала третю візу. Але насправді це була віза для тієї людини, яка вже отримала її раніше, тобто це був дублікат. І інші мої друзі теж говорили про затримки і помилки, тож я задалася питанням - чи це свідоме затягування і плутанина чи просто адміністративний безлад.

Кінга збирається прийняти аж шістьох українців із трьох поколінь. Але ще чекає на чотири візи. Бо сім'я хоче подорожувати разом. До протесту її спонукнула ось ця стаття у Гардіан. На умовах анонімності журналісти поговорили зі співробітником Гоумофісу.

Він мав справу з багатьма випадками, коли візи видавали усій сім'ї, окрім однієї дитини, що в результаті зупиняло сім'ю від подорожі до Британії.

"Це дозволяє урядові казати "ми видали багато віз". Але оскільки вони затримали одну, то це гарантує, що ці українці не приїдуть", сказало джерело.

Наразі за спонсорською програмою видали 51 тисячу віз. Але до Королівства заїхали лише 11 тисяч українців. Втім, в уряді відкидають усі звинувачення.

Пріті Пател, міністерка внутрішніх справ Великої Британії:

Насамперед хочу зазначити, що після численних розмов з українським урядом та урядами сусідніх країн стало зрозуміло, що ці сім'ї вирішили залишитися в регіоні. І це факт. Іще одна важлива деталь щодо сімей з дітьми. Зазвичай затримки виникають через додаткові перевірки, бо діти не завжди подорожують з батьками. Ми мусимо забезпечити захист цих дітей і не можемо уникнути перевірок, вони дуже важливі.

Тиснуть на уряд і депутати. В будівлі парламенту навіть облаштували спеціальне представництво візового центру. Щоби народні обранці могли перевіряти прогрес заявок на прохання спонсорів. Але цього недостатньо, наполягають депутати.

Стівен Кіннок, депутат парламенту Великої Британії:

Україна зараз на передовій боротьби за цінності, які для нас у Британії дуже важливі: демократія, свобода і право на самовизначення. І дуже шкода, що щире бажання британців прихистити українців перетворилося на бюрократичне жахіття. Я хочу вірити, що це через плутанину, а не через змову.

Двісті тисяч британців зголосилися прийняти в своїх домівках українців. Вони обіцяють надати прихисток, їжу та допомогу з отриманням усіх необхідних документів.

Роузмарі Елліс, британка, спонсорка біженців з України:

Стільки британців щиро хочуть допомогти, але бюрократія нашого уряду чи дурість, чи некомпетентність, що б це не було, стримує це бажання і ситуація мусить змінитися. Наш головний посил такий: ми би хотіли, щоби побільше українців приїжджало сюди. І ми робимо все, щоби вирішити цю проблему, зрозуміти в чому її суть.

Тож потенційні спонсори вирішили не просто протестувати, але перевести свої претензії в юридичну площину.

Тепер британці погрожують урядові груповим позовом від імені сотень українців, які вже майже 2 місяці чекають своїх віз. Міністерству внутрішніх справ дають останній шанс розібратися із затримками та плутаниною. Інакше - доведеться відповідати перед судом.