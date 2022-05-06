Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко [ Редагувати ]
5 травня у віці 77 років в США помер один із найпопулярніших російськомовних письменників-фантастів Сергій Дяченко. Про це повідомила його дружина Марина, у співавторстві з якою працював Сергій Дяченко.
Жодних подробиць смерті чоловіка вона не привела, лише написала:
Сергей Дяченко
14 апреля 1945 - 5 мая 2022
Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Писати фантастичні романи та повісті він почав у 1994 році.
У 2004-2009 роках Сергій та Марина Дяченко жили у Москві, після чого переїхали до Лос-Анджелеса. У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon Дяченків назвали "кращими письменниками-фантастами Європи". Писало подружжя переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок.
Найзнаменитіші роботи - трилогія "Ведьмин век" (1997–2020), цикл "Скитальцы", дилогія Vita Nostra (2007, 2021), а також сценарій до фільму Федора Бондарчука "Залюднений острів" (2008).
Останньою прижиттєвою книгою Марини та Сергія був роман у повістях "Масштаб".
Нагадаємо, що Стівен Кінг заборонить видавати свої книги у росії.
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