5 травня у віці 77 років в США помер один із найпопулярніших російськомовних письменників-фантастів Сергій Дяченко. Про це повідомила його дружина Марина, у співавторстві з якою працював Сергій Дяченко.

Жодних подробиць смерті чоловіка вона не привела, лише написала:

Сергей Дяченко

14 апреля 1945 - 5 мая 2022

Сергій Дяченко народився 14 квітня 1945 року у Києві. Писати фантастичні романи та повісті він почав у 1994 році.

У 2004-2009 роках Сергій та Марина Дяченко жили у Москві, після чого переїхали до Лос-Анджелеса. У 2005 році на європейському конвенті фантастів Eurocon Дяченків назвали "кращими письменниками-фантастами Європи". Писало подружжя переважно у жанрі наукової фантастики, фентезі та казок.

Найзнаменитіші роботи - трилогія "Ведьмин век" (1997–2020), цикл "Скитальцы", дилогія Vita Nostra (2007, 2021), а також сценарій до фільму Федора Бондарчука "Залюднений острів" (2008).

Останньою прижиттєвою книгою Марини та Сергія був роман у повістях "Масштаб".

Нагадаємо, що Стівен Кінг заборонить видавати свої книги у росії.