У Миколаївській області внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу отримали поранення 15 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

Всіх їх доправили до лікарень.

За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.