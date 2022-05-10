Обстріли Миколаївської області: поранені ще 15 людей [ Редагувати ]
У Миколаївській області внаслідок обстрілів окупантів за минулу добу отримали поранення 15 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
Всіх їх доправили до лікарень.
За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.
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