Україна домагається процедури "екстракшн" для захисників "Азовсталі" - Нацгвардія [ Редагувати ]
Влада України продовжує роботу з евакуації цивільних з території обложеної "Азовсталі" в Маріуполі. Також докладаються зусилля для застосування до поранених українських військових і медиків процедури "екстракшн".
Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії України.
"Президент України особисто, все керівництво держави докладають зусиль для пошуку можливостей для евакуації цивільних з "Азовсталі", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що українська влада продовжує працювати над можливістю застосувати процедуру "екстракшн" щодо заблокованих на території заводу поранених, медиків і військових. Для її реалізації планується залучити світову спільноту.
У Нацгвардії також зазначили, що не можуть повідомляти деталей операцій зі звільнення українських військових і цивільних, оскільки ця інформація корисна противнику і може стати джерелом фейків і маніпуляцій.
Екстракшн (extraction) - це процедура швидкого виведення військових або цивільних з місця ведення бойових дій в безпечне місце із залученням третьої нейтральної сторони і підтримки представників міжнародного співтовариства.
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