Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.

Про це повідомляється у Twitter Зеленського.

Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти росії.

"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну", - підсумував Зеленський.

Had a phone conversation with 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova. Discussed 🇺🇦's progress in obtaining the status of a candidate country for EU membership. Supported the increase in sanctions. Discussed fuel imports from 🇸🇰. Thanked for the humanitarian & defense aid, invited her to 🇺🇦