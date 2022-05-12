Зеленський обговорив з президентом Словаччини можливість поставок палива в Україну [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент України Володимир Зеленський 12 травня провів телефонні переговори зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою. Лідери обговорили кілька тем, включаючи постачання палива.
Про це повідомляється у Twitter Зеленського.
Глава держави зазначив, що в ході бесіди обговорювався прогрес отримання Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Також порушувалася тема санкцій проти росії.
"Обговорювався імпорт палива зі Словаччини. Подякував за гуманітарну та оборонну допомогу, запросив в Україну", - підсумував Зеленський.
Had a phone conversation with 🇸🇰 President @ZuzanaCaputova. Discussed 🇺🇦's progress in obtaining the status of a candidate country for EU membership. Supported the increase in sanctions. Discussed fuel imports from 🇸🇰. Thanked for the humanitarian & defense aid, invited her to 🇺🇦— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2022
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