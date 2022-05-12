У росії закликали враховувати можливість застосування ядерної зброї [ Редагувати ]
Російська федерація не може виключати можливість застосування ядерної зброї. Особливо коли їй нібито погрожують.
Про це повідомляє зампостпред росії при ООН Дмитро Полянський для UnHerd News.
"Я вважаю, що якщо ви маєте справу з ядерною державою, якщо ви погрожуєте військовій державі, ви повинні враховувати всі варіанти, які є на столі", - зазначив він.
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