Колгоспи та "розкуркулення" - у 2022 році! У мелітопольських фермерів окупанти планують забрати "надлишки" землі та перерозподілити. За словами чинного мера Івана Федорова, рашисти прибиратимуть до рук сади, паї та землі. Бо за їхніми законами, одна людина не може володіти більш ніж чотирма гектарами землі.

Місцеві розповідають, що такі наміри озвучив псевдокерівник Мелітопольської адміністрації Андрій Сігута. Окупанти повторюють злочини радянських попередників. Про інші новини з тимчасово окупованих росіянами населених пунктів Запорізької області - дивіться далі.

Без зв'язку з рідними, без новин та українського Інтернету. Мелітопольці вже третю добу - немов в інформаційному вакуумі.

Ілля, житель Мелітополя:

Связь вырубили. Работает вроде один вайфай, типа "Добро ЗП", Что-то типа того, я точно не знаю. Но вот я подключился.

З волі рашистів - зв'язок відсутній у багатьох населених пунктах Запорізької області.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу ЗСУ:

Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв'язку та мережі інтернет.

На вайфай людям доводиться буквально полювати!

Ніна, жителька Мелітополя:

Какие-то точки доступа, как раньше мы делали, на посту пробивался интернет. По чуть-чуть что-то ловит. Рашисты стараются полностью отрезать нас от всей Украины, для того, чтоб можно было спокойно свои дела делать.

Та поки одні - шукають хоч якоїсь можливості зв'язатися з рідними та почитати правдиві новини, інші - напихають кишені, втридорога продаючи сім-картки російського оператора! Або ж пропонуючи - перевести в готівку гроші з картки - теж не задарма.

Ілля, житель Мелітополя:

Не работает связь - значит не работают и терминалы. То есть картой, короче, *** рассчитаешься. Это жесть, ребят. Обналичивают деньги, проценты выросли бешенные, 12-15 процентов берут сейчас.

Рашисти ж та їхні підлабузники - не вигадують жодних шахрайських схем. Вони просто нахабно грабують місцевих.

Руслан Ткачук, речник командування сил оборони Запорізького краю:

Російські халамидники продовжують займатися мародерством. В Мелітопольському районі російські дикуни відбирають у фермерів врожай ранньої черешні.

Ягоди, техніка, зерно - апетити орків день у день зростають!

Микола Вініченко, в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації:

На даний час в Мелітополі на елеваторі лежить дуже багато зерна наших громадян. Фермери мені дзвонили вчора, кажуть, нам дали чотири дні, якщо ми не вивеземо це зерно, вони будуть считать його нічийним, вони його забирають. Вивозить сюди, на нашу територію неокуповану, вони не дозволяють. Заставляють людей продавати їм, люди на це не погоджуються.

Рашисти шантажують фермерів. Мовляв, забиратимуть - або врожай, або землю!

Микола Вініченко, в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації:

Пропонують засівати під 30 на 70 відсотків, люди відмовляються, вони проводять колаборантів. Кажуть ви не будете сіять, сіять будуть другі.

Тим часом адепти мародерської федерації вигадують нові способи замилити людям очі. Роздають подачки, приписують собі досягнення законної влади, а ще - відкривають "липові" курорти. День захисту дітей святкували на озері, яке містяни називають "проклятим"!

Ніна, жителька Мелітополя:

Орки подсуетились и хотят на озере Горячке сделать праздник десткий. Но озеро Горячка - такое у нас с нехорошей историей, там очень много утонуло людей, и оно не доведено до ума этим же самым Балицким в свое время. Поэтому у него очень дурная слава.

Проте злочини, які рашисти щодня коять на окупованих територіях - не приховати.

В Енергодарі - загарбники стали фактично ядерними терористами, розташувавши на майданчику Запорізької АЕС півтисячі своїх військових і десятки одиниць техніки!

Петро Котін, в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом":

Персонал працює під дуже великим тиском загарбників, є факти знущання над персоналом, є факти викрадання. Оця небезпека - вона дуже серйозна, тому що персонал замість того, щоб експлуатувати станцію і думати про ядерну і радіаційну безпеку, він думає про те, що там сталося з його родиною в Енергодарі. Де загарбники фактично мародерствують.

А ще - погрожують, провокують та викрадають українців! За інформацією очільника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, окупанти за час свого ганебного панування в регіоні взяли в полон понад 300 мешканців області!

У такий спосіб ерефівці зазвичай реагують на чутки про діяльність партизанів на окупованій території. Зокрема, на замахи на колаборантів. В Енергодарі нещодавно стався вибух у під'їзді фейкового мера Андрія Шевчика, а в Мелітополі на вибухівку наїхала машина з двома так званими управителями однієї з територіальних громад. Щоправда, є також версія, що в такий спосіб окупанти самі почали позбавлятися від непотрібних їм людей. Певно, розуміючи, що зовсім скоро доведеться тікати.