Бої за Сєвєродонецьк тривають: окупанти мають частковий успіх [ Редагувати ]
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У Сєвєродонецьку продовжують точитися запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами. росіяни мають частковий успіх.
Про це повідомляє Генштаб.
"Під прикриттям вогню артилерії ворог вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають", - розповіли в Генштабі.
Як зазначають в Генштабі, на цьому напрямку російське командування зосередило всі основні сили на взяття Сєвєродонецька.
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