російська армія кидає всі резерви на захоплення Сєвєродонецька - Гайдай [ Редагувати ]
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російські військові кидають всі свої сили на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.
Про це сказав голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише CNN.
"Раніше їм вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх", - зазначив Гайдай.
Він також підкреслив, що росіяни несуть величезні втрати. За його словами, в Сєвєродонецьк увійшли чеченці, які, схоже, вважали, що битва виграна.
Гайдай заявив, що росіяни намагалися знести мости, ЗСУ не змогли підключити підкріплення бійцям, які знаходяться в Сєвєродонецьку і обороняють Луганську область.
"Вони дійсно бояться, що успіх наших захисників буде розвиватися, а це може бути зроблено, якщо вчасно будуть забезпечені боєприпаси, зброя і підкріплення. Це головне, чого вони бояться", - заявив Гайдай.
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