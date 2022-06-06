Родичі російських солдатів створили бізнес на мародерстві. Про це повідомляє СБУ.

Вони продають своїм співвітчизникам майно і техніку, яку окупанти вивезли з України. В черговій перехопленій телефонній розмові жінка розповіла чоловіку-окупанту, що продає крадене українське майно. В росії навіть організували "логістичні центри", куди доставляють награбоване.

Вчора Вовина дружина мікрохвильову піч забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку…

Проте "бізнес" йде не дуже вдало, оскільки родичі окупантів крадуть речі один в одного. Тому жінка просить чоловіка "розібратися".