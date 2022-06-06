Родичі окупантів продають вкрадене в Україні майно - СБУ [ Редагувати ]
Родичі російських солдатів створили бізнес на мародерстві. Про це повідомляє СБУ.
Вони продають своїм співвітчизникам майно і техніку, яку окупанти вивезли з України. В черговій перехопленій телефонній розмові жінка розповіла чоловіку-окупанту, що продає крадене українське майно. В росії навіть організували "логістичні центри", куди доставляють награбоване.
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Проте "бізнес" йде не дуже вдало, оскільки родичі окупантів крадуть речі один в одного. Тому жінка просить чоловіка "розібратися".
Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в росії.
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