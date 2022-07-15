Найкращі не лише в співах, але і в танцях. Не встигли вщухнути пристрасті після перемоги України на "Євробаченні", як ми знову змусили світ заговорити про нас, і не лише в контексті війни. На початку липня в іспанському Сан-Себастьяні відбувся чемпіонат із сучасних танців - Dance World Cup - це наймасштабніші та найскладніші змагання такого рівня. І п'єдестал кращих танцюристів світу очолила українка - юна Соломія Ткачівська. Мої колеги вже зустрілися із чемпіонкою в її рідному Івано-Франківську, та розпитали - як їй вдалося обійти стількох конкурентів?

Ось так зворушливо, емоційно і технічно Соломія Ткачівська виконала своє двохвилинне соло на сцені театру в іспанському Сан-Себастьяні. Конкурсний номер про нерозділене кохання приніс дівчині найвищі бали від суддів та першість на престижному чемпіонаті. Український гімн знову пролунав на весь світ.

Соломія Ткачівська, чемпіонка світу з сучасної хореографії:

Танцювалось тільки для України, щоб звучав український гімн, щоб виходилось з українським прапором. Щоб всі знали, що цей жовто-синій прапор, що він дуже важливий.

Для Соломії - це не перша висока нагорода. У свої вісімнадцять - вона вже триразова чемпіонка світу із сучасної хореографії. Втім, цьогорічний кубок дався їй не просто, каже дівчина. Через війну - не мала змоги повноцінно тренуватися.

Соломія Ткачівська, чемпіонка світу з сучасної хореографії:

Готуватися було дуже важко, тому що два місяці відколи почалася війна всі були в такому моральному стані приглушеному, що не хотілося нічого. Два місяці без танцю фактично.

Підготовку розпочала лише в травні. Часу залишалось мало, тож аби надолужати згаяне - дівчина із тренерами переселилися в зал. Готували відразу два номери - один на конкурс, а інший на гала-концерт. Саме робота над другим - далася найважче, каже чемпіонка. Не стільки фізично, як емоційно. Адже своїм танцем вона мала звернутися до світу і "розказати" що зараз відбувається в Україні.

Соломія Ткачівська, чемпіонка світу з сучасної хореографії:

Чотири рази я його танцювала на гала-концерті, перед кожним разом як виходиш і починаєш думати про те, що у нас така ситуація в Україні, не хочеться вірити, що танцюєш про це..краще б не танцювати.

Приїхавши в Іспанію, Соломія від стресу навіть занедужала.

Наталія Чашечнікова, тренер чемпіонки світу Соломії Ткачівської:

Я біжу в аптеку, купляю термометр - 39.3.

Дівчина палала від жару, зник голос - але вона все ж вийшла на сцену… І боролася за перемогу, яку присвятила - Україні.

Соломія Ткачівська, чемпіонка світу з сучасної хореографії:

Показати наскільки ми сильні, наскільки ми можемо вистояти, всім чим можна, всіма способами треба достукуватися, кричати й показувати наскільки це важливо.

Конкуренція на конкурсі була шалена. Dance World Cup - це найпотужніше у світі змагання з сучасних та класичних танців. Цьогоріч воно зібрало учасників із понад шістдесяти країн. Соломія випередила рекордну кількість суперників - сімдесят, кожен з яких - не просто хороший танцюрист, а найкращий у своїй країні.

Наталія Чашечнікова, тренерка чемпіонки світу Соломії Ткачівської:

Коли конкурсант виходить на сцену, судді не знають яку країну він представляє. Оголошується назва номера і номер реєстраційний, за яким учасник зареєстрований. Все. А країна озвучується лише на нагородженні.

Окрім титулу - найкращої танцівниці світу із сучасних танців, Соломію обрали ще й амбасадором від World Dance Cup. Це вперше в історії організації, коли цю місію виконуватиме українка.

Василь Шеремета, завкафедри музичного та хореографічного мистецтва коледжу університету Короля Данила:

Гордість розпирає за Соломійку - це представник на рік або і більше від цієї організації у світі. Тобто на цей час українка буде представляти світову організацію у світі. Фактично амбасадор - це є посол миру.

Дякую за все, дякую за те, що ви єднаєте серця дітей з різних країн, з різних континентів, із всього світу. Дякую вам за те, що нині можу стояти на цій сцені й говорити з вами. Українка говорить з вами. І танець насправді велика сила.

Як амбасадор Соломія впродовж року має відвідувати різні країни. І всюди дівчина планує своїм танцем "розповідати" про Україну, про ціну, яку ми платимо за свободу.