143-й день повномасштабного вторгнення росії до України. На Херсонщині вже визволені 44 населені пункти, але велика частина області поки під окупацією. На спроби оборонятись рашистські загарбники і далі отримують потужний вогонь українських підрозділів, у населених пунктах Херсонщини вибухають склади російської армії.

Наші бійці нищать техніку, боєприпаси та сили противника, що влаштував терор і відвертий грабунок на тимчасово окупованих землях.

Пішки, полями, майже без речей мешканці залишають тимчасово окуповану рашистами Херсонщину. Люди прямують до сусіднього Криворіжжя. Хоч і ризикують потрапити під обстріл рашистів. Та надія штовхає якнайдалі від терору.

Дмитро Бутрій, в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації:

Повідомлення просто приходять там. Двоє хлопців ішли біля площі Свободи, їх просто скрутили, кинули в машину. Вони перевіряють там. Не дай Боже, там татуювання, пов'язане зі Збройними силами, можуть і відібрати життя.

І поки херсонці на спокійніших територіях збирають гарний врожай… Аграрії з окупованих рашистами сіл заявляють про грабунок. Обласна влада намагається підрахувати, скільки ж українського зерна вивезли рашисти.

Дмитро Бутрій, в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації:

Якщо там є якісь заяви пропагандистів, що хтось там збирається розвивати економіку, це все фейк. Вся та інформація просто спростовується. Це відвертий грабунок нашої області і наших аграріїв. 16.32,

Про фейкові "здобутки" окупаційної влади свідчать і величезні черги під пенсійним фондом у не надто велелюдному нині Херсоні. Люди очікують на виплати.

Хоч і літні канікули, важко освітянам. Вони витримують тиск, погрози і шантаж.

Дмитро Бутрій, в.о. голови Херсонської обласної військової адміністрації:

Орки хочуть запустити освітній процес під своїми прапорами. Я вам скажу, що більшість освітян, переважна більшість - відмовляється. Звичайно, знаходяться і зрадники. Переважно серед керівників. Вони роблять певну картинку. Там у школах вивішують цей орківський прапор. Це елементи пропаганди. На російських канал показують, що школи переходять, всі люди радіють.

Факти співпраці з окупантами ретельно розслідують. Доля більшості - або втеча в росію, або вʼязниця.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

До 5 років ув'язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста кирила стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спец-служб рф.

Поки мешканці Херсонщини тримаються, українські захисники роблять своє - крок за кроком відвойовують рідну землю.

Олександр Вілкул, керівник Криворізької міської військової адміністрації:

Ворог намагався вдарити вертольотами по позиції наших військ на Півночі Херсонщини (це наш напрямок), але, зустрівши потужний захисний вогонь наших підрозділів, був вимушений відступити.

А самих рашистів чи не щодня демілітаризують.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Нашою авіацією - парами гелікоптерів та парами літаків нанесено чотири удари по скупченню живої сили озброєння та техніки окупантів в районі Правдиного, Лозового і Благодатного. Наразі підтверджено втрати противника в обсязі - 18 рашистів, самохідна гаубиця "Гвоздіка", 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки..

Крім того, Збройні сили бʼють по складах боєприпасів рашистів. І кожен влучний удар - маленька перемога.