У Запорізькій області горить склад окупантів [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Українські військові знищили склад російських окупантів у Запорізькій області.
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"На протилежному березі склад орків продемонстрував "жест доброй воли" і вийшов з чату", - написав він.
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