У Краматорську розібрали завали після обстрілу, кількість жертв зросла [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
У Краматорську завершено роботи на місці завалу зруйнованого внаслідок ракетного удару житлового будинку.
Під час розбору завалу виявлено ще одне тіло загиблого чоловіка.
Всього внаслідок обстрілу загинуло дві особи та постраждало п'ятеро. З них два рятувальника, яких було госпіталізовано до лікарні.
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