Партизани у Маріуполі підпалили поля із зерном, щоб його не викрали окупанти. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Під загрозою також опинилися ворожі склади.

Зазначається, що група спротиву "Немізіда" підпалила поля. Окупанти не можуть справиться з пожежею.

Є загроза, що вогонь може перекинутися на фортифікації, склади техніки з боєкомплектом та мінні поля окупантів, які знаходяться поруч.