Але як саме має відповісти росія? Країна, яка ігнорує будь-які міжнародні угоди та закони? Як на цей час можна покарати воєнних злочинців? І які дієві інструменти - крім глибокого занепокоєння та стурбованості - може запропонувати світ? Розбиралася Марина Біленька.

Шок! Шок від варварства та вчинків, які лежать за межею і законів, і людської моралі. Відео, на якому російські військові каструють українського полоненого. Масове вбивство бранців в колонії в Оленівці... Світ повинен на це відреагувати. І відреагувати максимально жорстко. Україна вже звернулася до міжнародних інституцій.

Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини:

Ми повинні зупинити злочини росії. Катування не можна застосовувати і їм ніколи немає виправдань. Цивілізований світ одностайний у цьому. Катування є воєнним злочином і його виконавці повинні нести відповідальність, як і військові командири.

В ООН на поширене росіянами відео вже відреагували. Засудженням і... занепокоєнням.

Моніторингова місія ООН з прав людини:

Усі сторони повинні утримуватися від катувань, вбивств і погроз не давати пощади полоненим комбатантам. Вони повинні оперативно та ефективно розслідувати всі твердження про катування та незаконні вбивства. Ті, хто вчиняє воєнні злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності та засуджені компетентним судом.

Але хто має притягати й карати винних? В Організації об'єднаних націй - є спеціальний комітет проти катувань. Він складається з 10 незалежних експертів, які моніторять виконання державами-учасницями Женевської Конвенції. А її росія підписала ще 1985 року.

На основі звернення української сторони комітет може призначити розслідування. За його результатами - озвучити свою стурбованість, а також надати країнам рекомендації "як не порушувати конвенцію".

Нільс Мельцер, спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй з питань тортур:

Тортури здебільшого століттями, якщо не тисячоліттями, супроводжувались розслідуваннями. І в цих розслідуваннях домінував примус, насильство через вимушені зізнання та свідчення.

Що стосується Європейського комітету з питань запобігання катуванням - це також не судовий орган. Але його представники мають право інспектувати місця позбавлення волі. Міжнародний комітет Червоного хреста - гуманітарна організація.

І хоча засудження дій росії усіма цими інстанціями має вагу. Але радше декларативну. Так, це псує репутацію держави. Та вже зрозуміло, що росії - це байдуже. Відтак потрібні політичні рішення. Які? Про це розкажу згодом. А поки про те, як домогтися реального покарання для злочинців? Перше - потрібно готувати докази для міжнародного трибуналу:

Станом на зараз в Україні задокументовано майже 26 тисяч воєнних злочинів, - повідомляє Офіс Генпрокурора. Їх зокрема розслідує Нацполіція та СБУ. Підозрюваних ідентифікують, відстежуючи російські мобільні номери, аналізуючи записи пересування військової техніки, що може допомогти встановити військову частину. Там також ретельно вивчають соцмережі. Українським фахівцям допомагають іноземні експерти.

14 країн ЄС долучилися до розслідування воєнних злочинів рф в Україні, у процесі загалом задіяно від 15 до 20 тисяч фахівців. Окремо працюють представники Міжнародного кримінального суду. Там нині розглядають можливість створення Спецтрибуналу в Україні.

Вопке Хукстра, віцепрем'єр-міністр Нідерландів:

Тож я можу допустити, що ми справді розглянемо можливість створення такого трибуналу. Ми відкрито розглянемо це питання, як альянс. Вочевидь, це буде непросто, але міжнародна спільнота повинна продемонструвати єдність.

Воєнні злочини не мають строку давності. А відповідальність за них несе і командир, і виконавець. У разі засудження воєнних злочинців Міжнародним кримінальним судом - їх можуть ув'язнити до 30 років або довічно. Також Суд може призначати конфіскацію активів, набутих внаслідок вчинення злочину.

Окремо - відшкодування шкоди потерпілим. За даними видання "Блумберг", до кінця цього року, чи на початку наступного Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має намір висунути перші звинувачення у воєнних злочинах росії в Україні.

Вопке Хукстра, віцепрем'єр-міністр Нідерландів:

Такі новини ще більше переконують нас у необхідності та нагальності встановлення справедливості.

Паралельно злочинець нестиме відповідальність і в Україні. Але тут питання - як фізично дістати злочинця. Перший спосіб: взяти у полон. Другий - змусити росію видати свого громадянина. І тут потрібні політичні важелі:

Сергій Кислиця, постійний представник України в ООН:

Настав час сказати російському делегату в Раді безпеки голосно і чітко: ми терпимо вашу присутність тут, тому що нам потрібно щодня нагадувати вам, що ви будете притягнуті до відповідальності за воєнні злочини і що радянське місце в цій Раді не допоможе вам уникнути покарання, на яке ви заслуговуєте.

Росія може стати вигнанкою, якщо Америка таки визнає її державою-спонсором тероризму. А це дасть можливість накласти на неї додаткові санкції.

Міжнародний тиск - разом із перемогами Збройних сил України - це те, що змусить росію нарешті зупинитися.