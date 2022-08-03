Чугуєв обстріляли з "Ураганів": загинув росіянин, поранені двоє людей (фото) [ Редагувати ]
У середу, 3 серпня, російські війська завдали удару по Чугуєву на Харківщині з РСЗВ "Ураган". Внаслідок обстрілу загинув громадянин Росії, ще двоє осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник обласної поліції Сергій Болвінов.
Сьогодні о 12:50 рашисти обстріляли Чугуїв з РСЗВ, за попередніми даними - "Ураган", касетні снаряди.
Є один загиблий, двоє поранені. Загиблий та одна поранена - громадяни рф. Чоловік, котрий загинув, знаходився в себе вдома під час обстрілу.
У Харківській ОВА уточнили, що серед постраждалих є громадяни РФ: загинув 70-річний чоловік, вибухову травму та осколкові поранення отримала 53-річна жінка. Також поранень зазнала 49-річна місцева мешканка. Стан постраждалих середній.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів Донеччини за минулу добу загинуло четверо цивільних людей.
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