У Маріуполі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції [ Редагувати ]
В окупованому росіянами Маріуполі вперше офіційно підтвердили 17 випадків гострої кишкової інфекції. Половина хворих - діти.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
"Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемічної загрози, самі дані вказують на інше", - зазначив він.
Мешканців Маріуполя закликають бути обережними зі своїм здоров'ям: кип'ятити воду, не вживати прострочені продукти та мити руки.
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