В окупованому росіянами Маріуполі вперше офіційно підтвердили 17 випадків гострої кишкової інфекції. Половина хворих - діти.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Окупанти вказують причину розповсюдження – через їжу. Попри одночасну заяву про відсутність епідемічної загрози, самі дані вказують на інше", - зазначив він.

Мешканців Маріуполя закликають бути обережними зі своїм здоров'ям: кип'ятити воду, не вживати прострочені продукти та мити руки.