У розмові з сином окупант зізнався, що "це не "спецоперація", тут жорстка війна", а самі російські солдати "тут м'ясо". Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із родичем Головного управління розвідки.

За словами росіянина, їх позиції "роз*бали на шматки", а від його підрозділу залишилася лише половина - "кожен другий уже поранений".

За словами окупанта, дійшло до того, що російських солдатів вбивають у той час, коли вони сплять, вночі.