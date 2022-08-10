Російські солдати "тут м'ясо": нове перехоплення розмови окупанта із сином [ Редагувати ]
У розмові з сином окупант зізнався, що "це не "спецоперація", тут жорстка війна", а самі російські солдати "тут м'ясо". Про це свідчить перехоплення розмови окупанта із родичем Головного управління розвідки.
За словами росіянина, їх позиції "роз*бали на шматки", а від його підрозділу залишилася лише половина - "кожен другий уже поранений".
За словами окупанта, дійшло до того, що російських солдатів вбивають у той час, коли вони сплять, вночі.
У зв'язку трьох порізали наших, вночі підкралися. Сьогодні вісім ї*нули, прямо уві сні...
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