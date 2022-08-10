Українців попередили про І рівень небезпеки [ Редагувати ]
Фото: Pixabay
ДСНС попереджає про погіршення погоди в Україні.
У четвер, у Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях оголошено І рівень небезпеки, (жовтий) через грози.
по темі
Prev Next
07 серпня 2022 03:18 В Україні оголосили штормове попередження
У неділю, 7 серпня, в багатьох областях України очікується погіршення погоди
08 серпня 2022 12:30 Під Києвом у будинок влучила блискавка
У Київській області блискавка влучила у приватний будинок. Через це виникла пожежа на покрівлі будівлі
08 серпня 2022 10:58 Коли в Україні припиняться дощі та трохи потеплішає: прогноз синоптиків
У найближчі два тижні в столиці України припиняться дощі і стане трохи тепліше
04 серпня 2022 08:28 Потужна негода накриє майже всю Україну
В Україні сьогодні, 4 серпня майже на всій території очікується негода
02 серпня 2022 03:18 Грози і град: на Україну насувається негода
У вівторок, 2 серпня, синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати в Україні