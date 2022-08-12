Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляє в Twitter президент.
"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку рф вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні", - зазначив Зеленський.
Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.
Провів розмову з @Pontifex_it. Поінформував про агресію, яку РФ здійснює проти 🇺🇦, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за 🇺🇦. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в 🇺🇦.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022
по темі
Тільки повний відхід росіян з території Запорізької АЕС та відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи. Про це у своєму вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський
У росії готують інформаційну акцію по дискредитації президента України Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив про те, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році
Володимир Зеленський впевнений, що заборона в'їзду для всіх росіян до країн Заходу може перешкодити російській федерації "приєднати" українські території
Президент України Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах Віктора Петренка. У липні 2022 року спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України
Якщо Росія проведе псевдореферендуми на окупованій території України, вона поставить хрест на можливості мирних переговорів. Про це у вечірньому відеозверненні 7 липня заявив президент України Володимир Зеленський