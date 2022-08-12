Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє в Twitter президент.

"Провів розмову з понтифіком. Поінформував про агресію, яку рф вчиняє проти України, про страшні злочини Росії. Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які повинні доносити до світу правду про жахи, які агресор здійснює в Україні", - зазначив Зеленський.

Зазначимо, у березні український президент у телефонній розмові запросив Папу Римського відвідати країну.