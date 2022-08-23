Дуда закликав демонтувати Північний потік-2 [ Редагувати ]
Президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Кримської платформи у Києві закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2".
Польський лідер нагадав, що цей трубопровід почали будувати після того, як Росія окупувала Крим, але подальші події засвідчили, що вести бізнес з Росією як раніше неможливо.
Не може бути повернення до бізнесу "як звичайно" з Росією. У той час, коли Росія воює проти України, коли вона порушує міжнародно визнані кордони України, зміна політики з боку Заходу - це не просто призупинка чи повне припинення Північного потоку-2, це його повна ліквідація, демонтаж цього потоку.
Нагадаємо, що 22 лютого уряд Німеччини оголосив про зупинку сертифікацію Північного потоку-2 у відповідь на російську агресію проти України, зокрема визнання Росією "республік" Донбасу.
Нещодавно влада Німеччини виключила запуск "Північного потоку-2".
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Єдина турбіна газопроводу "Північний потік" Trent 60 буде зупинена з 31 серпня до 2 вересня на техобслуговування. Про це повідомляє "Газпром". Після повідомлення про припинення прокачування "Північним потоком" ціна газу в Європі підскочила на 7% і торгується по $2700 за тисячу кубометрів
Для Німеччини стало викликом скорочення постачання газу з Росії, однак запуск трубопроводу "Північний потік-2" не розглядається. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт на брифінгу в Берліні.
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