Президент Польщі Анджей Дуда під час саміту Кримської платформи у Києві закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2".

Польський лідер нагадав, що цей трубопровід почали будувати після того, як Росія окупувала Крим, але подальші події засвідчили, що вести бізнес з Росією як раніше неможливо.

Не може бути повернення до бізнесу "як звичайно" з Росією. У той час, коли Росія воює проти України, коли вона порушує міжнародно визнані кордони України, зміна політики з боку Заходу - це не просто призупинка чи повне припинення Північного потоку-2, це його повна ліквідація, демонтаж цього потоку.

Нагадаємо, що 22 лютого уряд Німеччини оголосив про зупинку сертифікацію Північного потоку-2 у відповідь на російську агресію проти України, зокрема визнання Росією "республік" Донбасу.

Нещодавно влада Німеччини виключила запуск "Північного потоку-2".