У п'ятницю,26 серпня, у Львові на вулиці Науковій спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві видання.

Через кілька хвилин після загоряння на місці пожежі прогримів вибух.

Так, пожежа вранці спалахнула в районі, де розташовані заводи "Термоприлад" і Львівський ювелірний. Місцеві жителі скаржаться на густий дим і сморід паленої гуми.

На місці події працюють пожежні служби.

Депутат Ігор Зінкевич написав у Telegram:

Повідомляють про пожежу в районі ювелірного заводу у Львові, прильотів / вибухів не було.

Також, за його словами, після загоряння на місці пожежі стався вибух.