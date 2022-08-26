У Львові загорівся завод: на місці пожежі прогримів вибух [ Редагувати ]
У п'ятницю,26 серпня, у Львові на вулиці Науковій спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві видання.
Через кілька хвилин після загоряння на місці пожежі прогримів вибух.
Так, пожежа вранці спалахнула в районі, де розташовані заводи "Термоприлад" і Львівський ювелірний. Місцеві жителі скаржаться на густий дим і сморід паленої гуми.
На місці події працюють пожежні служби.
Депутат Ігор Зінкевич написав у Telegram:
Повідомляють про пожежу в районі ювелірного заводу у Львові, прильотів / вибухів не було.
Також, за його словами, після загоряння на місці пожежі стався вибух.
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