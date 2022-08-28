Білоруси знову продовжили військові маневри до 3 вересня. Загальний термін пролонгації навчань сягнув 18 тижнів - підрахувала моніторингова група Беларускі Гаюн. В небо все частіше здіймаються бойові літаки, а білоруси виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях, повідомляють у нашому Генштабі. Тим часом, українські військові які вже півроку пильнують лінію кордону, в бойовій готовності і вдосконалюють лінію оборони.

Волинські тероборонівці ні на мить не припиняють тренуватися. Бойові стрільби у них чи не щодня.

Позивний "БУЗАЙ", інструктор зі стрільб:

Всі зараз однакові - хто з села, хто з міста, але всі прийшли вмотивовано захищати країну. Якщо й наважаться, то їм тут буде відпор, тут всі хлопці до цього готові, тим більше, що вчимо різною зброєю користуватися, не лише автоматами з СВД, гранатометом, енлавом.

Знищення умовної ворожої ДРГ відпрацьовують по двоє та у групах, щоб навчитися прикривати бойового товариша.

6-тий місяць наші військові несуть службу на кордоні з Білоруссю. Нарощують свою міць та вдосконалюють захисні споруди під самою державною межею. Вони добре укріпилися. І передбачили будь-який розвиток подій.

Позивний "КАРПО", боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Нас ще тут спасла від вторгнення з цього боку наша місцевість, рельєф наш, для тяжкої бойової техніки тут дуже тяжко проходити. Дороги повністю нами перекриті, які обладнані інженерними спорудами і заміновані. Тут їх будуть чекати під кожним деревом.

Наступати крізь болота та заміновані дороги ворогам буде непросто. Бо для них тут наготували чимало пасток. Спеціально облаштовані бліндажі та окопи допоможуть вберегтися від артобстрілів.

Позивний "КАРПО", боєць Волинської бригади територіальної оборони:

Найстрашніше – це, звичайно, артобстріл і авіаційні удари, від яких дуже тяжко спасти мирне населення, інфраструктуру. Бо якщо підуть технікою, в нас є їх чим зустріти, ми готові до цього.

Жителям прикордонних сіл тривожно. І хоча наступ білорусів досі вважають малоймовірним, бояться загрози з неба. Останнім часом місцеві часто чують гуркіт ворожих літаків і сигнал повітряної тривоги.

Володимир, житель прикордонного села:

Прямо звідси й ракети пускали, я сам бачив на свої очі, як вони пускали.

Та наші військові запевняють - кордон під надійним захистом.